Bundeswehr nimmt erstes IRIS-T-System in den Dienst

Berlin: Im Beisein von Bundeskanzler Scholz hat die Bundeswehr ihr erstes IRIS-T-Flugabwehrsystem in den Dienst genommen. Am Bundeswehrstandort Todendorf in Schleswig-Holstein sprach Scholz von einem neuen Kapitel der europäischen Luftverteidigung. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betonte der Kanzler, hier gehe es um die Wahrung von Sicherheit und Frieden in Europa. Auf Russlands aggressive Politik müsse Europa reagieren. Alles andere wäre fahrlässig, so Scholz. Die Bundesregierung hat bereits sieben Waffensysteme vom Typ Iris-T an die Ukraine geliefert. Nun sollen sechs Systeme für die Bundeswehr folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 18:00 Uhr