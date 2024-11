Bundeswehr bekommt neue Ausgehuniformen

Berlin: Das Bundesverteidigungsministerium will die Bundeswehr-Soldaten nach einem Medienbericht für 825 Millionen Euro mit Ausgehuniformen ausstatten. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, ist dazu vor drei Tagen ein entsprechender Antrag beim Haushaltsausschuss eingegangen. 306 Millionen Euro seien bereits vertraglich gebunden, aber bisher nicht ausgegeben. Die fehlenden 519 Millionen sollen nach dem Willen von Minister Pistorius demnächst vom Ausschuss bewilligt werden. Der CDU-Haushaltsexperte Gädechens wirft der rot-grünen Bundesregierung eine "absurde Prioritätensetzung" vor. Die Uniformen würden die Bundeswehr "kein Stück kriegstüchtiger machen", so Gädechens. Er sprach von einer "unfassbar großen Summe", die viele Fragen aufwerfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 06:00 Uhr