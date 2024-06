Bundestagsabgeordnete wollen Organspenderegeln reformieren

Berlin: Eine Gruppe Bundestags-Abgeordneter hat heute eine Initiative zur Neuregelung von Organspenden vorgestellt. Sie möchten die sogenannte Widerspruchslösung einführen. Das bedeutet, dass per Gesetz grundsätzlich jeder Organspender ist, wenn er nicht explizit Widerspruch einlegt. Die SPD-Abgeordnete und Ärztin Dittmar begründete den Vorstoß damit, dass die Zahl der Organspender in Deutschland seit Jahren auf niedrigem Niveau stagniere. Drei Menschen würden täglich sterben, weil sie kein Spenderorgan bekämen. Der Grünen-Abgeordnete Grau ergänzte, mit der Regelung werde auch Angehörigen die Last genommen, den mutmaßlichen Willen Verstorbener zu interpretieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 18:00 Uhr