Bundestag verlängert drei Auslandseinsätze der Bundeswehr

Berlin: Die Bundeswehr beteiligt sich ein weiteres Jahr an der NATO-Friedensmission im Kosovo. Der Bundestag hat am Abend einer Verlängerung zugestimmt. Der Einsatz dauert mittlerweile schon 25 Jahre. Die jüngsten Spannungen zwischen dem Kosovo und dem Nachbarland Serbien haben nach Ansicht der Bundesregierung gezeigt, wie wichtig die Mission weiterhin ist. Der Bundestag hat auch das Mandat für die Friedensmission in Bosnien-Herzegowina um ein Jahr verlängert - sowie jenes für den Libanon. Eine Fregatte der deutschen Marine kreuzt dabei im Mittelmeer, um den Waffenschmuggel an die proiranische Hisbollah-Miliz zu unterbinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2024 21:30 Uhr