Bundestag stimmt für umstrittene Krankenhausreform

Berlin: Der Bundestag hat mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen der Krankenhausreform zugestimmt. Nun geht das Gesetz in den Bundesrat, wo es voraussichtlich noch einmal heftige Debatten geben wird. Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach hat bereits in der Bundestagsdebatte angekündigt, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Sie sieht vor allem die Kliniken auf dem Land gefährdet. Bundesgesundheitsminister Lauterbach dagegen warb noch einmal für seine Reform. Nach seiner Auffassung profitieren gerade kleine Häuser, denn sie sollen Zuschläge bekommen, damit sie überleben können. Derzeit sei die Versorgung in Deutschland insgesamt zu teuer, so Lauterbach. Das Gesetz soll die Finanzierung der Kliniken auf eine neue Grundlage stellen und zu einer stärkeren Spezialisierung führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 17:00 Uhr