Bundestag erinnert am Volkstrauertag an Kriegsopfer

Berlin: Heute ist Volkstrauertag. Aus diesem Anlass gedenkt der Bundestag am Mittag der weltweiten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Rede wird heuer der rumänische Präsident Iohannis halten. Sein deutscher Kollege Steinmeier spricht das Totengedenken. Zuvor werden in Berlin an der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik für Kriegsopfer, der Neuen Wache, sowie am Ehrenmal der Bundeswehr Kränze niedergelegt. Denn am Volkstrauertag wird auch an die mehr als 3.400 militärischen und zivilen Angehörigen der Bundeswehr erinnert, die im Dienst getötet wurden und etwa bei Unfällen ums Leben kamen. Wegen dieses stillen Feiertags wehen heute deutschlandweit die Flaggen auf halbmast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 10:00 Uhr