Bundestag beschließt unter anderem erweiterten Mutterschutz

Berlin: Der Bundestag hat am Abend einer Reihe von Vorhaben zugestimmt. So sollen Frauen, die eine Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche erleiden, künftig auch einen Anspruch auf Mutterschutz haben. Bislang steht ihnen das erst ab der 24. Schwangerschaftswoche zu. Außerdem haben Hausärzte in Deutschland künftig keine Obergrenze mehr für ihre Vergütung. Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grüne und FDP setzten damit ein schon länger geplantes Ampel-Vorhaben um. Die drei Parteien erhoffen sich von der Neuregelung eine bessere Gesundheitsversorgung vor Ort. Außerdem hat der Bundestag mehr finanzielle Unterstützung für Opfer der SED-Diktatur in der DDR beschlossen. Die Opferrente soll ab Juli um 70 Euro monatlich erhöht werden. Betroffene von damaligen Zwangsumsiedlungen erhalten zudem eine Einmalzahlung.

