Bundestag beschließt Grenzwerte für Cannabis am Steuer

Berlin: Wer zu viel Cannabis konsumiert und sich ans Steuer setzt, muss künftig mit einem hohen Bußgeld rechnen. Der Bundestag beschloss am Abend, dass der Grenzwert für den berauschenden Wirkstoff bei THC bei 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum liegen soll. Das entspricht Experten zufolge einem Blutalkoholwert von 0,2 Promille. Bei Überschreiten drohen in der Regel 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Außerdem gilt ein Alkoholverbot. Für diejenigen, die kiffen und trinken, liegt das Bußgeld bei 1.000 Euro. Für Menschen unter 21 und für Fahranfänger gelten strengere Regeln. - THC wirkt andes als Alkohol und ist bei regelmäßigem Konsum noch mehrere Tage nach dem letzten Zug an einem Joint nachweisbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 07:00 Uhr