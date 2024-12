Bundesregierung will Syrien unter Bedingungen helfen

Berlin: Nach dem Sturz von Syriens Langzeit-Machthaber Assad hat Entwicklungsministerin Schulze Hilfe beim Wiederaufbau des Landes in Aussicht gestellt. Die SPD-Politikerin knüpfte dies aber an Bedingungen. Nach der Machtübernahme durch die islamistische Rebellengruppe HTS müsse es einen politischen Prozess geben, der alle Bevölkerungsgruppen einbezieht. Konkret verlangte Schulze etwa ein Bildungssystem frei von Ideologie und Ausgrenzung. Außerdem bräuchten Hilfsorganisationen und vor allem die Vereinten Nationen einen ungehinderten Zugang in alle Gebiete - auch in den kurdisch dominierten Nordosten. Forderungen nach einer Abschiebung syrischer Flüchtlinge aus Deutschland, nannte die Ministerin mit Verweis auf die unsichere Lage unseriös.

