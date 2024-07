Bundesregierung mahnt Lösung zu Strafzöllen an

Berlin: Die Bundesregierung hat im Streit der EU mit China über Strafzölle für E-Autos eine einvernehmliche Lösung angemahnt. Es gelte, eine drohende Eskalation zu vermeiden, die am Ende allen schaden würde, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Für eine einvernehmliche Lösung könne die EU-Kommission rechtliche Spielräume nutzen. Aber auch die chinesische Seite müsse sich ernsthaft bewegen. Die zusätzlichen EU-Strafzölle werden ab Mitternacht erhoben. Die Beträge müssen als Sicherheitsleistung hinterlegt werden, wenn ein E-Auto in einem europäischen Hafen ankommt. Der Höchstsatz beträgt 37,6 Prozent. Die deutsche Autoindustrie kritisiert die Maßnahme als protektionistisch. Sie könne zu einem Handelskonflikt führen, so der Branchen-Verband.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 23:00 Uhr