Bundesregierung fliegt weitere Deutsche aus dem Libanon zurück

Frankfurt am Main: Die Bundeswehr hat weitere 130 Deutsche aus dem Libanon ausgeflogen. Nach Regierungsangaben ist das Flugzeug am frühen Abend in Frankfurt gelandet. Mit der Maschine seien zuvor auch fünf Tonnen Hilfsgüter in den Libanon transportiert worden, hieß es weiter - vor allem Verbandsmaterial und andere medizinische Güter. Schon vorgestern hatte die Bundesregierung rund 110 Menschen aus Beirut ausfliegen lassen. Weitere Flüge sind noch nicht offiziell angekündigt - werden laut Regierung aber vorbereitet, sobald die Lage es erfordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 23:00 Uhr