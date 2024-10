Bundesregierung fliegt weitere Deutsche aus dem Libanon zurück

Berlin: Die Bundesregierung will weitere Deutsche aus dem Libanon ausfliegen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums ist ein Flugzeug gestartet, um 130 besonders gefährdeten Deutschen bei der Ausreise zu helfen. Mit der Maschine werden demnach auch fünf Tonnen an Hilfsgütern des Roten Kreuzes in den Libanon transportiert. Schon vorgestern hatte die Bundesregierung rund 110 Menschen aus Beirut ausgeflogen - unter ihnen Botschaftsmitarbeiter, aber auch rund 60 besonders gefährdete Deutsche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 19:00 Uhr