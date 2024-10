Bundesregierung erwartet auch heuer Schrumpfen der Wirtschaft

Berlin: Die Bundesregierung erwartet offenbar, dass die Wirtschaft heuer schrumpfen wird. Wie die "SZ" berichtet, rechnet das Wirtschaftsministerium jetzt mit einem Minus von 0,2 Prozent. Zuvor hatte es noch ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3 Prozent erwartet. Minister Habeck will die neue Prognose am Mittwoch vorstellen. Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Brende, ist trotz der Flaute zuversichtlich. Vor rund 20 Jahren habe Deutschland schon einmal als kranker Mann Europas gegolten. Mit mehreren Strukturreformen sei es dann aber wieder wettbewerbsfähig geworden, sagte Brende in einem Interview. Er forderte weitere staatliche Investitionen und kritisierte in diesem Zusammenhang die Schuldenbremse. Sie erschwere es, Geld in Infrastruktur oder Forschung und Entwicklung zu stecken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 15:00 Uhr