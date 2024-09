Bundesregierung bietet Nachbarländern Hochwasser-Hilfe an

Berlin: Angesichts der verheerenden Überschwemmungen in mehreren europäischen Nachbarländern hat die Bundesregierung technische Unterstützung angeboten. Eine Regierungssprecherin teilte mit, man beobachte die Lage sehr aufmerksam und stehe für Hilfe bereit. Sie bezeichnete die Verwüstungen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien zum Teil als verheerend. In Österreich kamen nach Angaben der Polizei zwei Männer im Alter von 70 und 80 Jahren ums Leben. Sie ertranken in ihren Häusern. Ausnahmezustand herrscht auch in der Hauptstadt Wien, wo wegen überfluteter Straßen der Verkehr eingeschränkt ist. In Polen rief die Regierung für die betroffenen Regionen den Katastrophenfall aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 20:00 Uhr