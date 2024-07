Bundesrat billigt Postreform mit längeren Brieflaufzeiten

Berlin: Der Bundesrat hat grünes Licht für die Postreform gegeben. Die Länderkammer stimmte für eine Gesetzesänderung, die unter anderem längere Brieflaufzeiten erlaubt. Ab dem kommenden Jahr soll es demnach ausreichen, wenn 95 Prozent der Standardbriefe in der Grundversorgung am dritten Werktag nach Aufgabe beim Empfänger ankommen. Bislang gilt der zweite Werktag als Grenzwert. Auch die Arbeitsbedingungen von Paketzustellern sollen sich durch die Neuregelung verbessern. Sendungen mit einem Gewicht von über zehn Kilogramm müssen künftig einen entsprechenden Hinweis tragen. Paketen mit einem Gewicht von über 20 Kilogramm müssen dann grundsätzlich von zwei Menschen oder mit Hilfe eines geeigneten technischen Hilfsmittels getragen werden. Sowohl bei Paketen als auch bei Briefen soll die Zustellung aber weiter an sechs Tagen in der Woche erfolgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 18:00 Uhr