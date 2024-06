Bundespräsident verurteilt "grausamen Terrorakt" von Mannheim

Mannheim: Mit einer Schweigeminute haben Menschen landesweit des getöteten Polizisten gedacht. Bundespräsident Steinmeier hielt mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann auf dem Marktplatz von Mannheim inne - im Beisein von Angehörigen. Etwa 2.000 Menschen waren dazu gekommen. Zahlreiche Polizisten erwiesen ihrem Kollegen Respekt. Um 11 Uhr 34 ertönte die Glocke des alten Rathauses. Steinmeier verurteilte die Tat und sprach von einem blutigen Terrorakt. Die Gewalt müsse aufhören, sagte er. Am Nachmittag versammelten sich zahlreiche Polizisten vor dem Schloss Mannheim. Dort ließen sie in Erinnerung an ihren Kollegen weiße Luftballons in den Himmel steigen. Am Freitag vor einer Woche hatte ein mutmaßlicher Islamist den 29-Jährigen tödlich verletzt. Insgesamt hatte er sechs Personen attackiert.

