Bundespolizei registriert Höchststand an Straftaten seit 2012

Rostock: Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr einen Höchststand an Straftaten seit 2012 verzeichnet. Im neuesten Jahresbericht steht, dass in ihrer Zuständigkeit fast 800.000 Straftaten verübt wurden, ein Plus von zwölfeinhalb Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark gestiegen sind Taten, die sich auf das Aufenthaltsrecht beziehen. Mit rund 390.000 Fällen ging die Zahl um fast 40 Prozent nach oben. Auch die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Deutschland stieg um fast 39 Prozent auf fast 128.000; der höchste Wert seit 2016. Ein deutliches Plus gab es auch bei Taschen- und Gepäckdiebstählen mit etwa 16 Prozent, bei Sexualdelikten mit rund 15 Prozent und Gewaltdelikten mit rund zehn Prozent mehr. Die Bundespolizei ist für den Grenzschutz zuständig, sichert unter anderem Bahnhöfe sowie Flughäfen und unterstützt die Polizeien der Länder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 16:00 Uhr