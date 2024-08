Bundespolizei registriert Anstieg von Messerattacken an Bahnhöfen

Berlin: Die Bundespolizei hat im ersten Halbjahr einen Anstieg von Messerattacken an deutschen Bahnhöfen registriert. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" gab es zwischen Januar und Juni bereits 430 solcher Fälle. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 lag die Zahl der Messerattacken bei fast 780. Die Zahl der Täter mit und ohne deutschen Pass hielt sich dabei in etwa die Waage. Bundesinnenministerin Faeser kündigte eine Verschärfung des Waffenrechts an. Sie sagte der Zeitung, in der Öffentlichkeit sollten nur noch Messer bis zu einer Klingen-Länge von sechs Zentimetern mit sich geführt werden dürfen. Bislang liegt die Obergrenze bei zwölf Zentimetern.

