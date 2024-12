Bundespolizei erklärt mehrere Bahnhöfe in Bayern zu Waffenverbotszonen

München: Die Bundespolizei in Bayern hat mehrere Bahnhöfe an Silvester zu Waffenverbotszonen erklärt - um Gewalt zu verhindern. Die Regel gilt ab morgen Mittag 24 Stunden lang - und zwar an den Hauptbahnhöfen Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg und Aschaffenburg. Verboten sind Waffen außerdem an mehreren Münchner Bahnhöfen. Neben Messern, Schusswaffen und Schreckschusspistolen sind auch gefährliche Werkzeuge nicht erlaubt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 12:45 Uhr