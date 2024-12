Bundesliga: FC Bayern verliert in Mainz

Zum Fußball: Der FC Bayern muss seine erste Saisonniederlage in der Bundesliga hinnehmen. Die Münchner verloren in Mainz mit 1:2. Der FC Augsburg musste sich Meister Leverkusen mit 0:2 geschlagen geben. Mönchengladbach schlug Kiel mit 4:1. Die Partie Union Berlin gegen Bochum endete 1:1. Weil der Bochumer Torwart Drewes kurz vor Schluss von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden war, hat der Verein Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt.

