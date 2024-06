Bundesländer sprechen sich für schärferes Waffenrecht aus

Berlin: Zwei Wochen nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim drängen die Bundesländer auf eine Verschärfung des Waffenrechts. Der Bundesrat stimmte am Vormittag einer Initiative Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens, Baden-Württembergs, Sachsens und des Saarlands zu. Die Zahl der Straftaten mit einem Messer nehme weiterhin deutlich zu, hieß es zur Begründung - insbesondere an Orten, wo viele Menschen auf engem Raum zusamenkommen. Deshalb solle die Bundesregierung prüfen, ob etwa Springmesser generell verboten werden können. Die Länder sprechen sich zudem für ein allgemeines Waffenverbot im Öffentlichen Personenverkehr aus. In Mannheim wird heute des getöteten Polizisten Rouven Laur gedacht. Etwa 2.000 Menschen zogen vor der Trauerfeier durch die Innenstadt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hielt eine bewegende Rede.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2024 12:15 Uhr