Bundeskanzler Scholz ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat 80 Jahre nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler dazu aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen. Bei einer Feierstunde in Berlin sagte er, die Demokratie sei auf den unermüdlichen Einsatz jedes Einzelnen angewiesen. Sie lebe davon, dass jeder Menschenfeindlichkeit und Extremismus entgegentrete, so Scholz. Er bezeichnete das heutige Deutschland mit seinem Grundgesetz als einen Gegenentwurf zur Nazi-Diktatur. Der Umsturzversuch am 20. Juli 1944 sei zwar gescheitert, die Ziele des Widerstands seien es aber nicht. Damals hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten, die nationalsozialistische Herrschaft zu stürzen und den Zweiten Weltkrieg zu beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 17:00 Uhr