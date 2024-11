Bundeskanzler Scholz entlässt Finanzminister Lindner

Berlin: Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP steht vor dem Aus. Am Abend hat Bundeskanzler Scholz Finanzminister Lindner entlassen. Zuvor hatte Lindner übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Sitzung des Koalitionsausschusses Neuwahlen für Anfang des nächsten Jahres vorgeschlagen. Zur Begründung soll Lindner auf nicht ausreichende Gemeinsamkeiten für eine Wende in der Finanz- und Wirtschaftspolitik hingewiesen haben. Zuletzt hatte es unter den Regierungsparteien immer wieder Auseinandersetzungen um den künftigen Kurs gegeben. Scholz hatte vor der Sitzung des Koalitionsausschusses in Gesprächen mit Lindner und Vizekanzler Habeck nach Lösungen für die Differenzen gesucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 21:00 Uhr