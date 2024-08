Bundeskanzler Scholz äußert sich bestürzt über die Messerattacke

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat bestürzt auf den Anschlag auf das Stadtfest in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten reagiert. Es sei ein schreckliches Ereignis, so der Kanzler auf X - und er forderte, der Täter müsse rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Mit Blick auf die Großfahndung nach dem Täter warnt die Gewerkschaft der Polizei vor Spekulationen. Es gebe bislang keine konkrete Personenbeschreibung, betonte der nordrhein-westfälische Gewerkschaftschef Mertens im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er sehe mit Sorge, dass derzeit Spekulationen über die sozialen Netzwerke verbreitet würden, die sich in Teilen widersprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 11:00 Uhr