Bundeskabinett berät über unterschiedliche Lebensverhältnisse

Berlin: Das Bundeskabinett berät heute über Unterschiede bei den Lebensverhältnissen in Deutschland. Im so genannten Gleichwertigkeitsbericht geht es etwa um das Gefälle zwischen Stadt und Land oder West und Ost. Der Bericht wurde vom Wirtschafts- und Innenministerium erarbeitet - dazu wurden Menschen bundesweit befragt. Nach Informationen des Tagesspiegels kritisieren sie unter anderem die hohen Mieten und die Schwierigkeiten, überhaupt eine Wohnung in den Ballungszentren zu finden. Verkehrsanbindungen und Mobilitätsangebote hält etwa die Hälfte der Befragten für unzureichend. Die Ampel-Regierung setzt mit dem Bericht ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag um. Überprüft werden soll damit auch, wie gut Förderprogramme wirken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 09:45 Uhr