Bundeskabinett berät neue Freibeträge und Steuerklassen

Berlin: Die Regierung will in der nächsten Stunde mehrere Gesetze auf den Weg bringen, um Arbeitnehmer steuerlich zu entlasten. Konkret soll der Grundfreibetrag, bis zu dem keine Einkommensteuer fällig wird, in diesem Jahr um 180 Euro steigen. In den kommenden Jahren soll er weiter angehoben werden. Daneben soll der gesamte Steuertarif so umgestaltet werden, dass die Bürger bei steigenden Löhnen nicht übermäßig steuerlich belastet werden. Finanzminister Lindner will auch den Kinderfreibetrag erhöhen. Ab Januar sollen Familien außerdem pro Kind fünf Euro mehr Kindergeld bekommen. Insgesamt ist bis zum Jahr 2026 eine Entlastung von 23 Milliarden Euro vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 11:00 Uhr