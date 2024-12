Bundesamt legt Entscheidungen über syrische Asylanträge auf Eis

Nürnberg: Asylanträge von Syrerinnen und Syrern in Deutschland liegen vorerst auf Eis. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg hat alle Entscheidungen vorerst ausgesetzt. Das bestätigte ein Sprecher dem BR. Nach dem Sturz des Assad-Regimes müsse man beobachten, wie sich die Lage in Syrien entwickelt, sagte er zur Begründung. Derzeit sind einem Bericht zufolge gut 47.000 Asylanträge betroffen. Syrien zählt seit Jahren zu den Hauptherkunftsländern von Asylbewerbern in Deutschland. Viele sind vor dem Bürgerkrieg und der politischen Verfolgung unter Machthaber Assad geflohen. Dieser war am Wochenende nach fast 25 Jahren gestürzt worden. Rebellen unter der Führung der islamistischen HTS-Miliz haben die Kontrolle in der Hauptstadt Damaskus übernommen. Tausende Syrerinnen und Syrer feierten auch hierzulande den Umsturz in der Heimat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 14:00 Uhr