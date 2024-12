Bundesärztekammer fordert unter anderem Zuckersteuer

Berlin: Die Bundesärztekammer fordert von der nächsten Bundesregierung, die Teil-Legalisierung von Cannabis zurückzunehmen. In dem Positionspapier für die Zeit nach dem 23. Februar spricht sich die Ärztekammer außerdem für die Einführung einer Zuckersteuer aus. Zudem sollen Einweg-E-Zigaretten und Aromastoffe in E-Zigaretten nach Empfehlung der Mediziner-Organisation verboten sowie Abgaben auf Tabak- und Nikotinprodukte erhöht werden. Die Erlöse daraus sollen in das Gesundheitswesen fließen. Bei der ärztlichen Versorgung schlägt die Bundesärztekammer Maßnahmen gegen unnötige Arztbesuche vor. Patienten sollen demnach immer erst zu einem "Primärarzt", also beispielsweise dem Hausarzt, gehen, der dann die Weiterbehandlung koordiniert und Überweisungen ausstellt.

