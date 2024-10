Bund will 96 Millionen Euro an Hilfen für Libanon geben

Berlin: Deutschland hat weitere 96 Millionen Euro für die Bewältigung der Krise im Libanon zugesagt. Wie das Entwicklungsministerium und das Auswärtige Amt erklärten, sollen die Mittel an UN-Organisationen und das Deutsche Rote Kreuz gehen, die es wo nötig einsetzen. Weitere zehn Tonnen an Hilfsgütern würden in den nächsten Tagen eintreffen. Die Bundesregierung will Binnenvertriebenen helfen und die gesellschaftliche, wirtschaftliche und institutionelle Stabilität des Landes sichern. Nach Angaben aus Regierungskreisen stellt Deutschland im laufenden Jahr damit rund 300 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Libanon-Krise zur Verfügung.

