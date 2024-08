Bund und Länder wollen 80 Prozent der Meyer Werft übernehmen

Hannover: Der Bund und das Land Niedersachsen wollen rund 80 Prozent der angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg übernehmen. Das soll etwa 400 Millionen Euro kosten, hinzu kommen Bürgschaften für Kredite in Höhe von zwei Milliarden Euro. Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies sagte, die Krise gefährde rund 20.000 Arbeitsplätze in Deutschland direkt oder indirekt. Deshalb müsse der Staat Verantwortung übernehmen. Die Werft war unter anderem wegen hoher Energie- und Rohstoffpreise in Schieflage geraten. Kanzler Scholz hatte bei einem Besuch in der vergangenen Woche Unterstützung zugesichert und die Werft als "industrielles Kronjuwel" Deutschlands bezeichnet.

