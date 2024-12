Bund Naturschutz Bayern verzeichnet wachsende Mitgliederzahl

München: Der Bund Naturschutz in Bayern hat heuer steigende Mitgliederzahlen verzeichnet. Wie der Verein auf einer Bilanz-Pressekonferenz mitgeteilt hat, gibt es inzwischen 268.000 Mitglieder und Förderer - 2.000 mehr als im Jahr zuvor. Der Landesbeauftragte Geilhufe erklärte, trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage halte das Interesse und Engagement der Bevölkerung für Natur- und Umweltschutz an. Zu seinen Erfolgen in diesem Jahr zählt der BN, dass Gerichte die bayerische Wolfsverordnung und die Fischotter-Verordnung für Ostbayern aufgehoben haben.

