Bürgermeister von Hiroshima ruft zu friedlicher Konfliktlösung auf

Tokio: Beim Gedenken an den Atombomben-Abwurf durch die USA auf Hiroshima hat Bürgermeister Matsui zur friedlichen Konfliktlösung aufgerufen. Mit Blick auf die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine sagte er, diese globalen Tragödien verstärkten die öffentliche Annahme, dass wir zur Lösung internationaler Probleme auf militärische Gewalt angewiesen seien. Bei der Gedenkfeier wird an den Morgen des 6. August 1945 erinnert, als ein Kampfflugzeug der US-Armee eine Uranium-Bombe über Hiroshima abgeworfen hatte. Innerhalb der ersten Monate nach dem Angriff starben etwa 140.000 Menschen, in den folgenden Jahren tötete die radioaktive Strahlung weitere 60.000 Menschen. Drei Tage nach dem Abwurf über Hiroshima tötete eine weitere US-Atombombe auf die japanische Stadt Nagasaki mehr als 70.000 Menschen.

