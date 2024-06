Bürgerentscheide in Bayern nur teilweise erfolgreich

Erlangen: Neben der Europawahl standen in vielen bayerischen Städten und Kommunen auch noch andere Vorhaben zur Abstimmung. In Mittelfranken haben die Erlanger mehrheitlich für eine Stadt-Umland-Bahn gestimmt. Seit Monaten sorgt die Drei-Städte-Tram für Debatten in der Metropolregion Nürnberg. Einen negativen Bürgerentscheid gibt es dagegen in Regensburg. Hier stimmten die Wähler gegen eine geplante Stadtbahn. Die Gegner des Projekts hatten vor allem die hohen Kosten kritisiert. In Marktl im oberbayerischen Landkreis Altötting haben sich die Bürger derweil für den Bau von vier Windrädern auf ihrem Gemeindegebiet entschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 11:00 Uhr