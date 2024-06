Bürger sollen mehr Behördengänge digital erledigen können

Berlin: Von 2028 an sollen Bürger Behörden-Dienstleistungen des Bundes digital in Anspruch nehmen können. Das sieht das Digitalisierungsgesetz vor, das der Bundestag am Vormittag gebilligt hat. Demnach soll ein digitales Bürgerkonto einen einfacheren Zugang zu fast 600 staatlichen Dienstleistungen ermöglichen. Eigentlich sollte das Gesetz schon Ende 2022 umgesetzt sein. Einige Länder hatten aber Zweifel an der technischen Machbarkeit. Der jetzige Entwurf ist das Ergebnis eines Kompromisses zwischen Bund und Ländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 12:00 Uhr