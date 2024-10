Bürger in Marklkofen entscheiden sich für Windrad

Marklkofen: Das umstrittene Windrad in der niederbayerischen Gemeinde kann gebaut werden: Die Wahlberechtigten haben sich gestern in einem Bürgerentscheid für das Projekt eines örtlichen Unternehmers ausgesprochen. 67 Prozent der abgegebenen Stimmen waren "pro Windrad", 33 Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent. Die Ziegelei Gima will das knapp 250 Meter hohe Windrad bauen, um ihren Energiebedarf künftig vermehrt aus grünem und selbst produziertem Strom zu decken. Firmenchef Girnghuber argumentiert, dass der Standort in Marklkofen mit mehr als 300 Beschäftigten sonst langfristig nicht zu halten sei. Gegner des Vorhabens sehen durch die Pläne das Landschaftsbild in Gefahr; sie wollten mit einem Bürgerbegehren den Stopp des Projekts erzwingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 06:00 Uhr