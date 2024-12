BSW und CDU profitieren am meisten von Großspenden

Berlin: Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist die Partei, die in diesem Jahr am meisten von Großspenden profitiert hat. Das geht aus Zahlen des Bundestages hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen. Das BSW verzeichnet demnach Großspenden von gut 6,4 Millionen Euro. Knapp fünf Millionen davon kommen von einem einzigen Spender. Es handelt sich um den aus Würzburg stammenden Unternehmer Thomas Stanger. Die CDU bekam Spenden in Höhe von gut 4,5 Millionen Euro liegt damit auf Platz zwei der Liste der Parteien, die von Spenden profitieren. Danach folgt die FDP mit gut 1,6 Millionen und die Grünen mit rund 720.000 Euro. Abgeschlagen ist die SPD, die gut eine halbe Million Euro durch Großspenden eingenommen hat. Spenden über 35.000 Euro gelten als Großspende und müssen gemeldet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 10:00 Uhr