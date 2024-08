BSW schließt Zusammenarbeit mit AfD in Thüringen aus

München: Die thüringische Spitzenkandidatin des Bündnisses Sahra Wagenknecht, Katja Wolf, hat eine Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl im Herbst ausgeschlossen. Die AfD in Thüringen werde von Landeschef Höcke geprägt, dementsprechend gebe keinerlei Basis für eine Zusammenarbeit, sagte Wolf im Bayern-2-Interview. Zu einer möglichen Regierungsbeteiligung erklärte sie, das BSW kämpfe nicht um Posten, sondern um eine Veränderung in Thüringen. Laut Umfragen kommt das BSW in Thüringen aktuell auf über 20 Prozent und liegt damit vor der CDU und der Linken von Ministerpräsident Ramelow.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 12:00 Uhr