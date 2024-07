BSI will Konsequenzen aus Crowdstrike-Panne ziehen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, will nach den weltweiten Computerproblemen künftig stärker auf die Qualität von IT-Produkten achten. Das kündigte die Präsidentin der Behörde, Plattner, im Fernsehsender Phoenix an. Eine absolute Sicherheit vor Ausfällen dieser Größenordnung könne jedoch niemand versprechen. Ein fehlerhaftes Software-update für ein Virenschutzprogramm des US-Herstellers Crowdstrike hatte die Pannen ausgelöst. So musste der Flughafen Berlin den Betrieb gestern zeitweise einstellen. Crowdstrike betonte, es sei keine Cyberattacke gewesen. An der Wall Street verloren die Aktien des Unternehmens 11,1 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.07.2024 05:00 Uhr