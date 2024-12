Brüssel prüft Einfluss von Tiktok auf Wahlen

Brüssel: Die EU-Kommission prüft den Einfluss von TikTok auf Wahlen. Ein entsprechendes Verfahren hat die Brüsseler Behörde gegen die Online-Plattform eröffnet. Es soll geklärt werden, ob der chinesische Betreiberkonzern bei Wahlen genug dagegen tut, dass sich ausländische Akteure einmischen. Konkret will sich die Kommission nach eigenen Angaben unter anderem anschauen, was TikTok seinen Nutzern empfiehlt - also den Algorithmus der Plattform. Außerdem steht im Fokus, wie Tiktok mit politischer Werbung und bezahlten politischen Inhalten umgeht. Anlass ist die rumänische Präsidentschaftswahl. Das Oberste Gericht des Landes hatte eine Wiederholung der Wahl angeordnet. Hintergrund sind Erkenntnisse des Geheimdienstes, wonach die Präsidentschaftswahl vermutlich durch Russland massiv manipuliert worden war.

