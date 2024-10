Britische Regierung kündigt Steuererhöhungen an

London: Die neue britische Labour-Regierung hat angekündigt, die Steuern deutlich zu erhöhen. In ihrem ersten Haushalt seien Steuererhöhungen von 40 Milliarden Pfund vorgesehen, sagte Finanzministerin Reeves. Der Schritt sei notwendig, weil die vorherige konservative Regierung eine Haushaltslücke hinterlassen habe. Die höheren Abgaben sollen demnach vor allem für Unternehmen gelten. Einkommen- und Mehrwertsteuer steigen nicht. Die Mehreinnahmen sollen in Investitionen fließen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zudem will die britische Regierung Milliarden in den Gesundheitsdienst NHS, in Schulen, Gefängnisse sowie in die Infrastruktur investieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 18:15 Uhr