Britische Regierung beruft Krisenstab ein

London: Angesichts der Ausschreitungen in England und Nordirland hat die britische Regierung für heute eine Sitzung des nationalen Krisenstabs angesetzt. Premier Starmer hatte bereits ein hartes Durchgreifen angekündigt. Die Randalierer seien Rechtsextremisten, sagte Starmer. Und wörtlich fügte er hinzu: "Ich garantiere Ihnen, Sie werden es bereuen, an diesen Unruhen teilgenommen zu haben." Muslimen sicherte Starmer gleichzeitig den Schutz ihrer Moscheen zu. Auslöser der Ausschreitungen war der Messarangriff eines 17-jährigen Sohns ruandischer Einwanderer, der drei Mädchen zwischen sechs und neun Jahren getötet und zehn weitere Menschen teils schwer verletzt hat. Am Wochenende waren im Zuge der Ausschreitungen zwei Hotels attackiert worden, in denen Asylbewerber untergebracht sein sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 12:00 Uhr