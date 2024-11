Briefwähler müssen sich bei Bundestagswahl auf kürzere Fristen einstellen

München: Wer bei der kommenden Bundestagswahl per Brief abstimmen will, muss sich laut dem bayerischen Landeswahlleiter auf einen deutlich kürzeren Zeitraum dafür einstellen. Statt fünf Wochen wie bei der letzten Landtagswahl, hätten Briefwähler bei den Wahlen im Februar nur etwa zwei Wochen Zeit abzustimmen, sagte Thomas Gößl im BR-Interview. Durch die vorgezogene Neuwahl verkürzten sich auch die Fristen. Mit Blick auf den Termin in der Faschingszeit, sagte er, dass eine demokratische Wahl wichtiger sei, als der Fasching in Bayern.

