BRICS-Staaten streben kein eigenes Zahlungssystem an

Kasan: Die sogenannten BRICS-Staaten streben kein eigenes Zahlungssystem mehr an, das dem US-Dollar als weltweite Leitwährung Konkurrenz machen soll. Das hat Kremlchef Putin zum Abschluss des Gipfeltreffens in der russischen Stadt Kasan erklärt. Seinen Angaben nach war das Thema unter den 30 Staats- und Regierungschefs zu umstritten. Die BRICS-Staaten, zu denen unter anderem auch Brasilien, Indien, China und Südafrika zählen, wollen demnach aber den Zahlungsverkehr in ihren nationalen Währungen vertiefen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 19:15 Uhr