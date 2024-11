Brantner und Banaszak sind neue Grünen-Chefs

Wiesbaden: Franziska Brantner und Felix Banaszak sind die beiden neuen Vorsitzenden der Grünen. Die Bundesdelegiertenkonferenz der Partei hat in Wiesbaden für sie gestimmt. Der 35-jährige Banaszak wird dem linken Flügel zugerechnet und erhielt knapp 93 Prozent der Stimmen. Die Realpolitikerin Brantner kam auf rund 78 Prozent. Die 45-Jährige gilt als enge Vertraute des designierten Grünen-Kanzlerkandidaten Habeck. Sie ist seit 2021 parlamentarische Staatssekretärin in Habecks Wirtschaftsministerium. Brandtner erklärte mit Blick auf das Aus der Ampel-Koalition und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, es werde schwer werden. Aber die Grünen liefen nicht weg. Banaszak zeigte sich in seiner Rede offen für innerparteiliche Diskussionen. Eine Partei, die in der aktuellen Lage nicht debattiere, sei eine tote Partei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 18:00 Uhr