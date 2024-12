Brandenburger Landtag bestätigt Woidke als Ministerpräsident

Potsdam: Der Brandenburger Landtag hat den SPD-Politiker Woidke erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Im ersten Anlauf verlor er die Wahl, im zweiten bekam er die nötigen Stimmen. Zusammen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht kann Woidkes SPD nun die Arbeit in der Landesregierung aufnehmen. Auch in Thüringen geht die Bildung einer neuen Regierung voran: Im Landtag in Erfurt will sich CDU-Landeschef Voigt morgen zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Die Parteispitzen von CDU, SPD und BSW haben den Koalitionsvertrag bereits unterschrieben. Weil ihnen für eine Mehrheit eine Stimme fehlt, sind sie bei der Wahl auf mindestens einen Abgeordneten von AfD oder der Linken angewiesen.

