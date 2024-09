Brandenburg verbietet Islamisches Zentrum Fürstenwalde

Potsdam: Brandenburgs Innenminister Stübgen hat das "Islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam" verboten. Wie auf der Internetseite des Ministeriums steht, durchsucht die Polizei seit der Früh Räume des Vereins, aber auch Privatwohnungen in Brandenburg und Berlin. Der Innenminister begründete das Verbot des IZF unter anderem mit Nähe zur radikalislamischen Terrororganisation Hamas. Vereine könnten nicht geduldet werden, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richteten. Gerade die Indoktrinierung junger Menschen mit extremistischem Gedankengut in organisierter Art und Weise berge Risiken, die - so Stübgen wörtlich - "wir nicht akzeptieren". - Das IZF wurde vor sechs Jahren in Fürstenwalde gegründet und betreibt vor Ort die „al-Salam“-Moschee.

