Brandenburg bereitet sich auf Hochwasser vor

Potsdam: Brandenburg bereitet sich auf Hochwasser in den kommenden Tagen vor. Ministerpräsident Woidke sagte, man hoffe das Beste, aber man rechne mit dem Schlimmsten. In Ratzdorf, wo die Oder Deutschland erreicht, werden Spundwände vorbereitet. Bei der Hochwasser-Katastrophe 1997 gab es dort schwere Schäden. Die Pegelstände der Elbe steigen weiter - im sächsischen Dresden ist mittlerweile Meldestufe drei erreicht. In der Dreiflüssestadt Passau hat sich die Lage entspannt. An der Isar in Niederbayern steigt das Wasser dagegen noch an. In Landshut wurde Meldestufe 3 überschritten. Das bedeutet, dass das Wasser einzelne bebaute Grundstücke oder Keller treffen kann. In Niederösterreich sind wegen der Überflutungen nach wie vor 26 Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 09:15 Uhr