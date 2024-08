Brände nördlich von Athen weiter nicht unter Kontrolle

Athen: Die Wald- und Buschbrände im Norden der griechischen Hauptstadt sind weiter nicht unter Kontrolle. Wie die Behörden mitgeteilt haben, sind mehr als 500 Feuerwehrleute am Boden gegen die Flammen im Einsatz. Aus der Luft komme Unterstützung von über 30 Löschflugzeugen und Helikoptern. Die Bewohner mehrerer Ortschaften seien in Sicherheit gebracht worden. Auch zwei Krankenhäuser seien evakuiert worden. Rund um Athen werden Notunterkünfte bereitgestellt, teils sind Häuser und Fahrzeuge verbrannt. Bisher konnten alle Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer breitet sich auch auf einem Berg direkt nördlich der Hauptstadt aus - auf einer Front von etwa 30 Kilometern. Starker Wind facht die Brände immer wieder an. Das trockene Wetter wird Prognosen zufolge auch in den kommenden Tagen anhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2024 12:15 Uhr