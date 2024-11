BR-Umfrage sieht CSU bei 45 Prozent - Freie Wähler sacken ab

München: In Bayern kann die CSU bei der Bundestagswahl laut einer Umfrage mit einem satten Plus rechnen. Das zeigt der aktuelle BR24-Bayerntrend. Demnach würden 45 Prozent der Befragten die Christsozialen wählen. Das ist der höchste Wert seit Jahren. Die AfD erreicht demnach im Freistaat 17 Prozent – das ist fast doppelt so viel wie bei der letzten Bundestagswahl. Die Freien Wähler sacken dagegen ab: Sie landen in der neuen Umfrage nur noch bei 4 Prozent. Von den drei Ampel-Parteien halten sich nur die Grünen relativ stabil: Sie liegen im Bayerntrend bei 13 Prozent. Die SPD muss demnach eine Halbierung ihres Stimmenanteils fürchten: Sie kämen aktuell auf 9 Prozent. Und die FDP stürzt auf 3 Prozent ab. Ebenfalls auf 3 Prozent kommt demnach das neue Bündnis Sahra Wagenknecht.

