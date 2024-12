BR sammelt beim Sternstunden-Tag bisher 8,4 Millionen Euro

München: Beim BR läuft heute der Sternstunden-Tag. Bei der Benefizaktion werden Spenden für hilfsbedürftige Kinder und Familien gesammelt - im In- und Ausland. Unterstützt werden etwa Wohngruppen für Kinder, die Missbrauch oder häusliche Gewalt erfahren haben. Auch kranken und behinderten Kindern kommt das Geld zugute. - Die Spenden-Telefone sind bis 23 Uhr heute Abend geschaltet, online können Sie rund um die Uhr spenden. Zum Abschluss gibt es eine große Gala in Nürnberg - mit vielen Prominenten. Der Spendenstand hat am frühen Abend 8,4 Millionen Euro erreicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 21:00 Uhr